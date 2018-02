Jazz Trotter : Ben Wendel - The Seasons

Avant la parution très attendue de son nouvel album “The Seasons”, le saxophoniste Ben Wendel est en concert pour la première semaine du Village Vanguard (New York) du mardi 27 février au dimanche 04 mars.

En 2015, le saxophoniste, bassoniste et compositeur Ben Wendel, nominé aux Grammy Awards, a sorti un projet d'art vidéo-musical intitulé “The Seasons”, inspiré d'un ensemble de douze morceaux écrits et joués chaque mois par Tchaïkovski en 1876. La vision moderne de Ben Wendel était de composer et sortir douze duos de jazz originaux en format vidéo sur YouTube avec à chaque fois un musicien différent : Tailor Eigsti, Joshua Redman, Matt Brewer, Eric Harland, Shai Maestro, Luciana Souza, Julian Lage, Mark Turner, Jeff Ballard, Gilad Hekselman, Aaron Parks et Ambrose Akinmusire. Comme les vidéos ont été acclamées sur les réseaux sociaux (Open Jazz en avait fait un rendez-vous mensuel), le projet est devenu un succès salué par le New York Times (Best of 2015).

En 2016, après avoir vu un tableau expressionniste de Lee Krasner au Whitney Museum intitulé «The Seasons», Wendel décide de développer le projet original des duos en révisant les arrangements pour un ensemble de cinq musiciens Aaron Parks (piano), Gilad Hekselman (guitare), Matt Brewer (basse) et Eric Harland (batterie).

Le groupe Seasons lance une série de concerts avec les débuts de Ben Wendel en tant que leader au légendaire Village Vanguard. Cette semaine sera suivie par l'enregistrement de l'album “The Seasons” (qui sortira à l'automne 2018), et des dates de tournée à Washington, DC, Philadelphie, Cambridge, Saint-Louis, Indianapolis, Chicago, Winter Park et Tallahassee. "La singularité de cette tournée, et de l'enregistrement à venir, est que cette musique n'a jamais été jouée en live ou sortie en album traditionnel, c'est donc la première d'un nouveau chapitre passionnant du projet Seasons!", a déclaré le saxophoniste.

