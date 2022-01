Jazz Trotter : Baptiste Stanek - Extended Techniques

Après une longue pause dans sa vie de musicien due à la situation actuelle, Baptiste Stanek présente "Extended Techniques" à la tête d’un brillant quintet de la jeune génération franco-suisse.

Cette période a permis à Baptiste Stanek de se consacrer à la composition. Il compose et cherche de nouvelles couleurs, de nouveaux timbres qui l'aident à exprimer ses sentiments dans ces derniers mois difficiles. Espace, âme, liberté sont les maîtres mots de ce nouveau projet. Composé par Yumi Ito à la voix, Charley Rose au sax ténor, Paul Brauner à la basse et Vaclav Palka à la batterie, ce groupe est dépourvu d'instruments harmoniques qui donnent à chacun l'espace pour s'exprimer et laisser l'énergie grandir.

Baptiste Stanek, jeune saxophoniste (ténor et soprano), clarinettiste et flûtiste, se passionne depuis son enfance pour la musique improvisée. Influencé par John Coltrane, Thelonious Monk, Brad Meldhau, Les Beatles, Steve Lacy...

Il forge sa propre esthétique, avec un son caractéristique et des compositions originales. « Ce que j’aime dans le jazz, c’est cette liberté infinie dans la création, dans la recherche des timbres et des sons ». Baptiste Stanek étudie le jazz au sein du conservatoire de Strasbourg. Après un an, il obtient son DEM Jazz mention TB et intègre le Jazz Campus de Bâle où il étudie avec Mark Turner et Domenic Landolf.

Baptiste Stanek s’est produit sur les scènes de festivals et jazz clubs importants en Europe tels que Jazz à Oloron, Jazdor et JazzLab à Strasbourg, le Bird’s Eye JazzClub et le JazzCampus Club à Bâle, le Crescent à Macon, Jazz à Couches en Borgogne, Au grès du Jazz à La Petite Pierre, Koa Festival à Montpellier, la Casa Figari et Robadors à Barcelone… On peut l’entendre dans diverses formations tels que Artmatic 4tet, JazzCampus BigBand, l’Orchestre National de Jazz et Noé Clerc.

En dehors de ses propres dup, quartet et quintet, Baptiste Stanek a partagé la scène avec Brad Mehldau, Nduduzo Makhatini, David Virelles, Seamus Blake, Guillermo Klein, Jorge Rossy, Domenic Landolf, Franck Tortiller, Denis Badault, Jean Charles Richard…

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Baptiste Stanek

A Bâle (Suisse) samedi 15 janvier à 16h au Flore

Baptiste Stanek (saxophone soprano)

Noé Clerc (accordéon)