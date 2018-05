Jazz Trotter : Antoine Pierre, Urbex - Sketches of Nowhere

Le batteur belge Antoine Pierre est devenu une figure incontournable du jazz en Belgique. Depuis ses 18 ans, il tourne aux côtés de l’éminent guitariste Philip Catherine. Il joue dans le trio de Toine Thys, ainsi que dans celui du trompettiste Jean-Paul Estievenart. Il est également le batteur du septet LG Jazz Collective (Octave du meilleur album jazz 2015) et tournera bientôt avec le nouveau projet du pianiste David Thomaere. Depuis 2014, il accompagne Tom Barman dans TaxiWars, du saxophoniste Robin Verheyen avec Nic Thys à la contrebasse, qui mêle jazz et rock.Urbex est son premier projet personnel.

Antoine Pierre Urbex a pu tester de nombreuses scènes depuis sa création en 2016. Deux formules, l’octet et le quintet, ont été explorées afin de déployer le maximum de leurs capacités musicales.

Le nouvel opus “Sketches of Nowhere” qui paraît chez Igloo, marque un tournant pour Urbex : l’ambiance sonore y est plus hypnotique, avec des effets sonores électrisants et des riffs de basse groovy, qui mettent en valeur l’écriture complexe et symbolique d’Antoine.

Urbex de Antoine Pierre est en concert vendredi 18 mai à 20h15 au Flagey à Bruxelles (Belgique).

Jean-Paul Estiévenart (trompette)

Bert Cool (guitare)

Bram De Looze (piano)

Félix Zurstrassen (guitare basse)

Antoine Pierre (batterie, composition)

Toine Thys (saxophone ténor, saxophone soprano, saxophone basse, clarinette basse)

Tom Bourgeois (saxophone ténor, clarinette basse)

Fred Malempré (percussion)

Ben Van Gelder (saxophone alto)