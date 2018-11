Jazz Trotter : Anne Sajdera - New Year

“New Year” de Anne Sajdera qui paraît chez Bijuri Records, touche de près sa maison - sa maison ancestrale, c’est-à-dire la République Tchèque et sa capitale historique, Prague. Un voyage en 2014 dans la "ville d'or" européenne a été le catalyseur de la création de l'album.

Le voyage de Anne Sajdera n’était pas planifié comme voyage musical. Cependant, à Prague, elle a rencontré le trompettiste et bugliste Miroslav Hloucal et l’altiste Jan Fečo, qui deviennent ses principaux collaborateurs sur “New Year”. En plus de son trio habituel de San Francisco (le bassiste Gary Brown et le batteur Deszon Claiborn) et d’autres invités spéciaux, Hloucal et Feco ont apporté quatre titres parmi les neuf de l’album.

“Ce qui m’a impressionnée, a été l’extraordinaire niveau de compétence” explique Sajdera. “Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de jazzmen tchèques qui peuvent dire ‘c’est du jazz tchèque” comme les musiciens brésiliens pourraient se référer au ‘jazz brésilien”. Ils sont influencés par les mêmes musiciens que nous l’avons été.” En effet, la musique du “New Year” s'inscrit résolument dans le post-bop acoustique : sophistiquée, directe et résolument équilibrée.

Anne Sajdera est en concert le lundi 05 novembre à 19h30 au Luna’s Cafe à Sacramento (Californie) pour la présentation de son nouvel album “New Year”.