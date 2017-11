Jazz Trotter : Anmoggar N'Jazz 2017 à Agadir

La 1ère édition du festival Anmoggar N'Jazz à Agadir (Maroc) à lieu du vendredi 24 au dimanche 26 novembre 2017.

En partenariat avec la Wilaya Région Souss-Massa, la Commune urbaine d’Agadir, le Conseil Régional Souss-Massa et le Conseil Régional du Tourisme, l’Institut français d’Agadir organise la 1ère édition de l’Anmoggar N’jazz.

Si la scène jazz est présente au Maroc avec notamment Jazzablanca, Tanjazz, Jazz au Chellah et Jazz sous l’Arganier, le grand sud et sa ville principale, Agadir, n’accueillent que trop rarement des concerts jazz, alors même que la population, notamment estudiantine, écoute du jazz à la radio. La population gadiri, mais aussi les résidents étrangers, attendent depuis longtemps un tel évènement.

Ce festival (Anmoggar en langue amazigh) de jazz rassemblera et fédérera les publics de la région Souss Massa autour d’une même passion, le jazz, devenu un bien commun transculturel. Afin que l’ensemble de la population puisse assister aux concerts, il y aura 3 lieux différents d’implantation dans Agadir.

Cet évènement sera aussi l’occasion de multiples rencontres avec des artistes locaux, d’ateliers, de workshops et de débats autour de thématiques liées au jazz, à son enseignement et à la pratique artistique en général. Un travail de médiation culturelle sera engagé avec les associations, les écoles, le conservatoire de musique, etc.

jeudi 24 novembre à 21h30 pour l’ouverture du festival, Natalia M. King à la Salle municipale Brahim Radi de Agadir (Maroc)

