Jazz Trotter : Andrea Motis - Colors & Shadows

La trompettiste et chanteuse catalane Andrea Motis invitée d’honneur du WDR Big Band de Cologne. Sortie chez Jazzline / Socadisc.

C’est difficile à croire : la vingtaine à peine et Andrea Motis est déjà une superstar en Espagne et bien au-delà des Pyrénées. En 2011, Quincy Jones s’est enthousiasmé pour la voix de la jeune femme et son swing à la trompette. Il faut dire que son mentor n’est pas n’importe qui, le célèbre pédagogue et saxophoniste Joan Chamorro, qui a révélé bon nombre de talents catalans.

Au printemps 2021, la collaboration avec le WDR Big Band Cologne, au cœur de la pandémie, se tint sous la direction de Mike Mossman, qui a également assuré tous les arrangements et l’enregistrement de ce nouvel opus de la jeune ibère.

Le résultat est un album atmosphérique, très latin-jazz, “Colors & Shadows”. Ici Andrea Motis montre toute l’étendue de son art pour le chant et son instrument de prédilection, la trompette. Sa voix toute en douceur, rappelle l’une des grandes de la musique brésilienne, la légendaire Astrud Gilberto.

