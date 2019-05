Jazz Trotter : André Carvalho - The Garden of Earthly Delights

"The Garden of Earthly Delights", troisième album en leader du contrebassiste portugais basé à New York André Carvalho qui paraît chez Outside in Music, représente un bond en avant pour l'un de mes premiers projets musicaux ambitieux : composer une grande pièce avec plusieurs mouvements reliés par un concept fort. Les mouvements de la Suite dépeignent plusieurs moments inspirés du célèbre triptyque et de son panneau extérieur.

"Outre ses paysages étonnants de détails, ses couleurs et ses textures magnifiques, sa signification a fait l'objet de nombreuses dissertations, ce qui en fait un chef-d'œuvre controversé. C'est un point qui m'a particulièrement intéressé et qui m'a fait réfléchir sur chaque détail unique. C'est pourquoi cette peinture est la genèse de cette pièce et le point de départ de ce projet."

Le groupe se compose de Jeremy Powell et Eitan Gofman au saxophone, flûte et clarinette basse, Oskar Stenmark à la trompette, André Matos à la guitare et Rodrigo Recabarren à la batterie. L'album a été enregistré au Bunker Studio de Brooklyn et mixé par l'extraordinaire Pete Rende, qui a travaillé avec The Bad Plus, Joshua Redman et Ethan Iverson, entre autres.

André Carvalho présente son album dimanche 19 mai au Owl Music Parlor à Brooklyn.

Oskar Stenmark (trompette)

Jeremy Powell (saxophone)

André Matos (guitare)

André Carvalho (contrebasse)

Rodrigo Recabarren (batterie)