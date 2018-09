Jazz Trotter : Ana Popovic - Like it on Top

« Like it on Top » est le neuvième album studio de la guitariste et chanteuse Ana Popovic. Enregistré à Nashville et produit par le multi-Grammy Winner Keb Mo, cet album propose de multiples facettes du blues .Plusieurs invités de choix interviennent dont Kenny Wayne Shepherd, Robben Ford et Keb Mo.

L’histoire de cet album est une histoire de femmes : A la fois celle d’Ana ou comment une femme accomplie peut briser le fameux plafond de verre et arriver au sommet . « Like it on Top » célèbre celles qui prennent des initiatives, inspirent et motivent. Cet album célèbre aussi les hommes motivés pour soutenir ces femmes dans leur quête et révéler la meilleure part d’eux-mêmes. Le premier single évoque d’ailleurs ces hommes qui soutiennent ces initiatives et ont compris l’importance d’avoir des femmes au sommet de la société. Le dernier titre quant à lui parle de ces hommes qui abandonnent leur carrière pour consacrer leur temps à leur famille et ainsi soutenir leur femmes dans leur épanouissement professionnel.

« La plupart des femmes ont besoin de travailler 2 fois plus pour s’accomplir, pour réussir au bureau, à la maison. Elles subissent une pression constante et n’ont souvent pas droit à l’erreur. Je souhaite que cet album leur donne un petit souffle d’énergie supplémentaire et encourage les homme dans leur éveil. » Les mots d’Ana Popovic ont le mérite d’être clairs.

Ana Popovic est en concert jeudi 13 septembre à 20h au Sellersville Theater (Pennsylvanie)