Jazz Trotter : Amsterdam Klezmer Band, Söndörgö - Szikra

L’Amsterdam Klezmer Band, pour son nouvel album “Szikra” qui paraît chez Vetnasj, a collaboré avec le groupe hongrois Söndörgö. Le groupe néerlandais fait fureur depuis plus de vingt ans grâce à des compositions mêlant des musiques traditionnelles klezmer, balkanique et gypsy à des sons contemporains. L’Amsterdam Klezmer Band se produit depuis peu avec Söndörgő, qui apporte un élan de renouveau à la musique des Balkans. La rencontre entre les deux groupes au début de l’année 2017 a donné naissance à une dynamique exceptionnelle et une dose instantanée d'énergie vibrante.

Ils sont en concert le 23 juin à 23h30 sur la Grande Scène Festival du festival des 5 Continents à Martigny (Suisse)

