Jazz Trotter : Amos Hoffman, Noam Lemish - Pardes

Sur son oud, Amos Hoffman joue un jazz mêlé de traditions moyen-orientales et de musique classique. Noam Lemish est un pianiste lyrique basé à Toronto qui a joué avec Sheila Jordan, John Handy, James Newton et beaucoup d’autres. En 2103, Amos Hoffman a gagné le prix le plus prestigieux d’Israël - le Landau Prize for Arts and Sciences - pour des réalisations exceptionnelles dans le domaine du jazz.

Le quartet combine des arrangements jazz de chansons traditionnelles israéliennes, collectées pendant plus de 20 ans, avec des standards swingants. Le quartet est en concert pour la présentation de l’album « Pardes », le samedi 02 juin à la Pausa Art House à Buffalo, NY.