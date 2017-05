Jazz Trotter : Amok Amor - We Know Not What To Do

Pour la parution de « We Know Not What To Do » qui paraît chez Intakt, le quartet berlinois Amok Amor est en concert le jeudi 04 mai à 21h15 au Taktlos à Zürich (Allemagne).

Peter Evans (trompette)

Wanja Slavin (saxophone alto)

Petter Eldh (basse)

Christian Lillinger (batterie)

Le quartet Amor Amok a été précédé du trio berlinois Starlight de Christian Lillinger, Petter Eldh et Wanja Slavin, mais Peter Evans est devenu un membre à part entière du nouveau groupe. Il a apporté un nouveau souffle et une inquiétante étrangeté. Son improvisation est aérée et abstraite, mélodieuse et teintée de blues.