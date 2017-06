Jazz Trotter : Amir Elsaffar - Rivers of Sound, Not Two

Pour la parution de son nouvel album « Rivers of Sound, Not Two » chez New Amsterdam, le joueur de trompette et de santur, et chanteur irako-américain Amir ElSaffar est en concert vendredi 16 juin à 18h à la Downtown Alliance à New York dans le cadre du River to River Festival.

Pour cet album; Amir ElSaffar a regroupé 17 musiciens issus d'un large éventail de traditions allant du maqam irakien au jazz américain. En utilisant la résonance comme son principe directeur, la musique intègre des éléments de la musique modale maqam du Moyen-Orient avec le jazz et d'autres pratiques contemporaines pour créer un environnement microtonique unique qui dépasse les notions de style et de tradition dans un domaine de communication musicale désinhibée.

Amir ElSaffar (trompette / santur)

Carlo DeRosa (basse acoustique)

Aruan Ortiz (piano)

Dena ElSaffar (violon / jowza)

Fabrizio Cassol (saxophone alto)

George Ziadeh (oud / voix)

Jason Adasiewicz (vibraphone)

JD Parran (saxophone / clarinette basse)

Okazaki (guitare)

Mohammed Saleh (hautbois / cor anglais)

Naseem AlAtrash (violoncelle)

Nasheet Waits (batterie)

Ole Mathisen (saxophone ténor / soprano saxophone)

Rajna Swaminathan (mridangam)

Tareq Abboushi (Buzuq)

Tim Moore (percussion / Dumbek / tambour sur cadre)

Zafer Tawil (percussion / oud)

