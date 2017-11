Jazz Trotter : Aki Rissanen - Another North

Pour la parution de son nouvel album “Another North” chez Edition Records, le pianiste finlandais Aki Rissanen est en concert mardi 28 novembre à 20h30 au PizzaExpress à Londres.

“Another North” frappe par son intensité rythmique. Après la sortie en 2016 de “Amorandom” qui a reçu de nombreuses récompenses dont un Finnish Grammy pour le meilleur album jazz de l’année, le groupe d’Aki Rissanen se distingue par une volonté d'explorer de nouvelles directions.

Comme l'explique Aki Rissanen : «Avec Amorandom, nous avons brièvement exploré un monde plus énergique dans l’approche de notre musique avec des compositions telles que Bird Vision. Pendant notre tournée des 18 derniers mois, notre désir d'aller encore plus loin dans cette direction est apparu comme une nécessité. Nous voulions découvrir une plus grande intensité et une plus grande énergie, pour nous distinguer en tant que trio venu du Nord. Cette musique est la résultat de cette exploration ".

Aki Rissanen (piano)

Antti Lötjönen (basse)

Teppo Mäkynen (batterie)

à lire aussi article Jazz Trotter : Aki Rissanen à Espoo (Finlande)