Jazz Trotter : Ainon - Drought

“Drought” du groupe Ainon basé à Helsinki et fondé par la violoncelliste et compositrice Aino Juutolainen, paraît chez We Jazz.

Sur "Drought", le quartet finlandais joue la carte d’un jazz influencé par la musique contemporaine et la musique classique, pour se révéler in fine une vision musicale particulièrement inspirée. La musique d'Ainon pourrait être décrite comme un "jazz spirituel d'avant-garde", avec les compositions et l’expression individuelle des quatre musiciens. En plus de Aino Juutilainen, responsable du répertoire, le quartet comprend Satu-Maija Aalto (violon et alto), Suvi Linnovaara (saxophone, clarinette et flûte) et Joonas Leppänen (batterie).

Le quartet a le don de créer des ambiances fortes et d'interpréter son matériel original avec une intensité remarquable. Sur le plan de l'humeur, l'album évolue entre la sérénité, presque ambiant, à des moments d’improvisations intenses et d'énergie explosive. Ainon entraîne ainsi l'auditeur dans un voyage à travers le temps et l'espace, créant des images fortes sur lesquelles on peut s'arrêter. Par instants, cela craque et bafouille jusqu'à ce que tout d'un coup commence une texture rythmique hyper accrocheuse.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Aino Juutilainen (violoncelle)

Satu-Maija Aalto (violon et alto)

Suvi Linnovaara (saxophone, clarinette et flûte)

Joonas Leppänen (batterie)