Jazz Trotter : Adam Nussbaum - The Leadbelly Project

Pour la parution de son nouvel album “The Leadbelly Project” chez Sunnyside Records, le batteur américain Adam Nussbaum est en concert mardi 27 février au Jazz Standard de New York.

Adam Nussbaum n'avait que cinq ans lorsqu'il a découvert la musique de Huddie Ledbetter (Leadbelly) (1888-1949) sur l’album Folkways dans la discothèque de ses parents. La musique du célèbre musicien de blues et de folk s'est glissée dans ses oreilles, guidant l'approche musicale du futur batteur.

“The Leadbelly Project” a été enregistré en une seule journée dans le studio Seeds à Brooklyn, avec un groupe qui comprend le saxophoniste Ohad Talmor et deux guitaristes à six cordes, Steve Cardenas et Nate Radley, qui remplacent la puissance des douze cordes de Leadbelly.

Ohad Talmor (saxophone ténor)

Steve Cardenas, Nate Radley (guitare)

Adam Nussbaum (batterie)

