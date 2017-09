Jazz Trotter : Abraham Inc joue pour la liberté

Abraham Inc est une collaboration de trois visionnaires : David Krakauer, champion de musique klezmer et clarinettiste de classe mondiale, le tromboniste légendaire et arrangeur Fred Wesley, célèbre pour son travail avec James Brown et George Clinton et le DJ hip-hop canadien Socalled. Leur album “Tweet Tweet” a été salué autant par les amateurs de funk que ceux de musique klezmer ou de jazz.

Dimanche 24 septembre à 19h au Symphony Space de New York, Abraham Inc. réunit à ses côtés le guitariste Marc Ribot, le Silk Road Ensemble (créé par Yo-Yo Ma en 2000), le trompettiste Frank London et le duo de pianistes sud-africains Kathleen Tagg et Andre Petersen.

Le concert est donné au profit de l’American Civil Liberties Union / New York Civil Liberties Union. Une organisation dont l’objet est de « défendre et préserver les droits et libertés individuelles garanties à chaque personne dans ce pays par la Constitution et les lois des États-Unis ». Ses moyens d'actions sont les poursuites judiciaires, le lobbying législatif et l'éducation civile communautaire. Les actions qu'elle a intentées ont souvent fait évoluer le droit constitutionnel.

