Jazz Trotter : 41ème édition du Festival International de Jazz de Montréal

Du mercredi 15 au dimanche 19 septembre a lieu la 4ème édition du Festival International de Jazz de Montréal.

Du 15 au 19 septembre, plus d’une trentaine d’artistes renommés feront vibrer à nouveau le cœur du Quartier des spectacles. Des figures majeures ou émergentes du jazz canadien et québécois occuperont les deux scènes extérieures pour vous offrir des concerts exceptionnels et gratuits ! Ainsi de Yannick Rieu, François Bourassa, Michel Cusson, Emie R. Roussel, Misc…

Un volet numérique est disponible, offert gratuitement sur le site web du Festival. On y trouvera également la rediffusion de concerts marquants des éditions précédentes tels que: Erik Truffaz en 2001, Wynton Marsalis en 1982, Charlie Haden ou le Liberation Music Orchestra en 1992.

(extrait du communiqué de presse)

