Jazz Trotter : 12 Points Festival

Improvised Music Company basée à Dublin, commissaire et producteur de 12 Points, dévoile le programme de l'édition 2017 du festival qui se déroulera du 16 au 18 juillet à Aarhus au Danemark.

Un festival "mezzanine" pour une nouvelle génération de musiciens à l'aube de leur carrière : 12 Points est programmé chaque année par un appel ouvert à travers le continent, engageant des talents émergeants sur l'ensemble des scènes européennes, de Londres à Ljubljana, de Bergan à Bari. Il y a eu près de 500 postulants pour figurer à cette 11ème édition d'un festival qui a reçu le prix de l'Europe Jazz Network Award en 2012 pour "la programmation aventureuse".

Le festival de 3 jours est exceptionnellement nomade - se déplaçant entre Dublin et d'autres villes européennes passionnantes et jeunes. Au sein des lauréats 2017, on note la présence du quartet Post K, déjà lauréat de Jazz Migration en France.