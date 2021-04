Jazz Solos Collection : Sarah Vaughan, Charlie Haden, Fats Navarro, Lennie Tristano, Wilbur Ware

Depuis ses origines, l'histoire du jazz est jalonnée de solos légendaires. Ceux qui, nés de l'improvisation, auraient pu être gravés dans le marbre. Bienvenue dans la galerie des sculptures.

Ce pourrait-être un jeu pour île déserte : quels sont vos trois solos préférés dans l'histoire du jazz ? Quelques-uns reviendraient probablement très souvent ; c'est par eux que nous allons ouvrir la collection des deux premières semaines. Ensuite, nous parcourrons les choix de toute une série de jazzmen. Beaucoup révéleront des jardins secrets, un état de grâce éphémère, des musiciens de l'ombre qui un jour transmirent la foudre, des géants se découvrant une sublime fragilité ou articulant leur "short story" avec une logique implacable.

Ce parcours est aussi profondément subjectif que celui des musiques à choisir pour un premier rendez-vous ou un dernier au-revoir. Mais presque toujours un miracle s'accomplit : par la magie de l'enregistrement, l'éphémère a arrêté le temps et il est bien là, sous nos oreilles. Pour en saisir toute l'intensité, il faut peut-être écouter ces quintessences d'improvisation comme si nous étions présents, dans le studio ou le club, à l'instant où elles ont été jouées. Alors on saisit la puissance d'un mystère qui esquisse toute la beauté du jazz. Comme si ces solos relevaient d'une mystique de l'Annonciation. Perceptibles, visibles, audibles, mais défiant - ou déviant - la raison. On peut bien sûr les analyser, les disséquer, en faire des transcriptions. Reste qu'ils ont tous jailli dans une autre réalité.

⚫️ September Song par Sarah Vaughan et Clifford Brown (dans "Sarah Vaughan With Clifford Brown" 1955)

A Écouter Dans L'émission Sur Roxana Amed émission Open jazz Roxana Amed, la voix de Buenos Aires

⚫️ Ramblin par Charlie Haden (dans "Change of the Century" 1960)

A Écouter Dans L'émission Sur Atlantico émission Open jazz Atlantico, la troisième traversée

⚫️ Our Delight par Fats Navarro (dans "Tadd Dameron/Fats Navarro" 1947)

A Écouter Dans L'émission Sur Jérôme Etcheberry émission Open jazz Jérôme Etcheberry, l'avènement de la Satchmocracy

⚫️ Line Up par Lennie Tristano (dans "Lennie Tristano" 1956)

A Écouter Dans L'émission Sur Enzo Carniel & Filippo Vignato émission Open jazz Enzo Carniel & Filippo Vignato, arias en Toscane

⚫️ Softly as in a Morning Sunrise par Wilbur Ware (dans "Sonny Rollins – A Night At The "Village Vanguard" Vol. 2" 1957)