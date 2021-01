Jazz Culture : Webinaire ONJ : une rencontre autour d’Anna Livia Plurabelle avec P. Caratini & P. Fargeton

« Anna Livia Plurabelle » est une œuvre singulière et capitale, composée par André Hodeir, qui occupe lui-même une place singulière et capitale dans l’histoire du jazz.

« Anna Livia Plurabelle », évoqué dans Open Jazz vendredi dernier dans notre rubrique Jazz au Trésor, pose des questions fondamentales sur le rapport entre composition et improvisation, entre jazz, musique savante et littérature. Cent ans presque jour pour jour après la naissance du compositeur, et en lien avec la recréation de cette œuvre par l’Orchestre National de Jazz, dont la direction est confiée pour cet événement à Patrice Caratini, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et l’ONJ coorganisent une conférence/rencontre avec Patrice Caratini et Pierre Fargeton, maître de conférence à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, spécialiste d’André Hodeir. Cet événement s’inscrit dans le prolongement du travail sur « Anna Livia Plurabelle » mené par les étudiants de Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur du CRR de Paris dans le cadre des cours de culture jazz.

(extrait du communiqué de presse)

mercredi 27 janvier à 10h

