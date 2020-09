Jazz Culture : We Insist ! pour défendre et protéger l’art Noir

We Insist ! est une initiative autour du jazz et des arts Noirs destinée à réfléchir à un développement plus équilibré en matière de genre et de couleur.

We Insist ! a pour but de stimuler la discussion, d'exister en collaboration avec le mouvement Black Lives Matter, et d'offrir aux communautés artistiques, éducatives, médiatiques et commerciales des sujets et des positions possibles sur des sujets intersectoriels urgents tels que : l'éducation, les enfants, les pratiques d'embauche, le patriarcat, la sexualité, et l'éradication de l'asservissement économique des Noirs et des violences policières. Par le Manifeste figurant sur son site, We Insist ! veut contribuer à forger un chemin antiraciste et antisexiste avec le mouvement de libération des Noirs.

(extrait du communiqué en anglais - taduction E. Lacaze / A. Dutilh)