Jazz Culture : Vincent Peirani "le nouveau souffle du jazz"

Originaire de Nice et parisien d’adoption, Vincent Peirani fait partie des grands noms du jazz français contemporain. Connaissant sur le bout des doigts les standards de l'accordéon et l'histoire de la musique classique européenne, il a grandi entre le rock et la pop, des influences qu’il exploite pour tracer sa propre voie. Maîtrisant à merveille les nuances de son instrument, il peut tour à tour imiter l’orgue, le piano ou la voix humaine. Ponctué d'extraits de concerts, d'interviews du musicien et de ses complices dans le milieu du jazz – le saxophoniste Émile Parisien, le clarinettiste Michel Portal, entre autres –, le documentaire “Vincent Peirani - le nouveau souffle du jazz” de Katja Duregger, revient sur le parcours et le quotidien de cet artiste singulier, qui ouvre de nouveaux horizons à l'accordéon.

Diffusion 13 mai à 23h50 sur ARTE

