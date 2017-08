Jazz Culture : Vente aux enchères de vinyles Radio France

Radio France met à l’honneur son trésor musical pour la deuxième année consécutive. Le samedi 23 septembre dès 14h, 10 000 disques vinyles en double et triple exemplaires issus de la discothèque de Radio France seront proposés à la vente au public au Studio 104 de la Maison de la radio.

Radio France convie une nouvelle fois amateurs, professionnels, collectionneurs et passionnés pour un événement majeur autour de son patrimoine musical et sonore exceptionnel.

Pour cette vente, un éventail de pépites musicales est proposé avec une sélection plus large de 45 tours et d’EP (Extended Play). Répartis en 313 lots et 10 catégories, les 10 000 vinyles représentent la totalité des genres musicaux, des plus populaires aux plus pointus, ainsi que les productions de Radio France.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Radio France qui vise une gestion dynamique de ses matériels et collections, compte-tenu des évolutions technologiques. Une partie des bénéfices attendus permettra de poursuivre la numérisation des disques, au service des programmes de Radio France.

Organisée en collaboration avec les équipes de la direction de la Documentation de Radio France et de la direction du Marketing stratégique et du développement, la vente aux enchères a été confiée, après respect des procédures d’achat, aux commissaires-priseurs spécialisés d’Art Richelieu.

La collection jazz s’étend des lots 86 à 116.

Téléchargez le catalogue en PDF

