Jazz Culture : Vannes Photo Festival 2019 - Philippe Lévy-Stab

Du 12 avril au 12 mai 2019, la ville de Vannes(56) accueille 6 expositions consacrées aux liens entre photographie et musique dans 6 lieux différents : au Kiosque, au Bastion de Gréguennic, au Château de l’Hermine, à l’Hôtel de Limur et dans le coeur de ville, ce sont plus d’une dizaine de photographes et collectifs qui exposent leur vision photographique de la musique. Du portrait aux photos de concert en passant par le reportage, de la musique classique au rap en passant par le jazz, les expositions présentées lors du festival seront différentes par les styles musicaux comme par l’approche photographique

Parmi les expositions accueillies par la ville, il y aura notamment celle de Philippe Lévy-Stab, photographe du jazz, que l’on pourra découvrir à l'Hôtel de Limur. Wynton Marsalis, Elvin Jones, Ravi Coltrane, Roy Hargrove, c’est toute l’histoire du jazz, d’hier à aujourd’hui, qui vit dans cette série que Philippe Lévy-Stab alimente depuis 35 ans, tel un insatiable collectionneur.

Pour représenter ces légendes, le photographe a usé de beaucoup de patience et agit en véritable puriste du genre. Certains musiciens à la carrière très confidentielle ne sont connus que des spécialistes et ne passent pas les frontières américaines. C’est au cœur du berceau du jazz qu’il est allé les chercher, alternant des scènes de rues saisies en plein New-York, comme pour ne pas les déposséder de leurs vibrations. Certaines auront été prises en France, dans un club parisien ou un festival de jazz, sans pour autant perdre de cette âme new-yorkaise, dans un couloir mal éclairé ou au milieu de la nuit.

Philippe Lévy-Stab les dévoile à travers de magnifiques images argentiques, aux noirs profonds, saisissant leurs personnalités dans une recherche documentaire devenant quête de vérité. Ces clichés traversent le monde dans une multitude d’expositions et publications prestigieuses, de Paris à New-York, en passant par San Francisco, Washington, Londres, Taïwan, Lausanne...