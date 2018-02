Jazz Culture : Valérie Paumier, Sébastien Troendlé et Chabouté - Rag et Boogie

1890, Missouri. Deux gamins noirs Rag et Boogie, trouvent refuge dans la musique, chacun avec leur piano donnant naissance à deux genres musicaux, le Ragtime et le Boogie Woogie. Une histoire pleine de vie et d’envie qui montre la détermination de ces deux enfants à vouloir redonner la parole à tous ces femmes et hommes noirs hués et maltraités durant ces longues années de ségrégation et d’humiliation. Les illustrations de Chabouté illuminent cette magnifique histoire musicale.

Pianiste français diplômé du Conservatoire de l’Académie de Bâle en Suisse, Sébastien Troendlé alimente son éclectisme en collaborant depuis toujours à de nombreux projets allant du jazz au reggae en passant par la chanson française et le blues. Musicien avant même d’être instrumentiste, il investit la scène autant que le studio et travaille régulièrement en tant que compositeur, arrangeur et directeur musical. Amoureux du Ragtime et du Boogie-Woogie depuis son plus jeune âge, Sébastien s’inscrit dans une démarche globale de promotion et de préservation de ce patrimoine musical. Depuis 2010, ce projet ne cesse d’évoluer et comprend aujourd’hui : Un spectacle musical tout public Rag’n Boogie , des interventions en milieu scolaire, des masterclass, des concerts en piano solo, une méthode de Boogie- Woogie aux Éditions Henry Lemoine (2016), des partitions de ragtimes en duo piano/saxophone aux Éditions Robert Martin (2016) et deux CD, “Rag’n Boogie” et “Boogies on the ball”, chez Frémeaux (2014 et 2017). Sébastien Troendlé tourne actuellement avec ses différents spectacles, déjà 50 dates annoncées en 2018 dont Rag’n Boogie.