Jazz Culture : Unitrio - Picasso

"Picasso", le troisième album d'Unitrio sorti chez Fresh Sound, est né sur la route, quelque part entre ici et là, alors que le trio faisait une tournée. Les échanges quotidiens ont révélé un désir commun d'écrire de la musique basée sur le travail d'un autre artiste ... un musicien, un peintre, un directeur de cinéma ...

Très vite le trio a été attirés vers l'art de la peinture, et puis naturellement à Picasso, son travail, ses peintures et ses dessins leurs sont parvenus et leur ont parlé. Le simple fait que son nom amène un univers totalement différent, utilisant un langage aussi personnel et puissant, a facilité le choix.

En plus de les sortir leur zone de confort, cet exercice donne aux auditeurs une approche singulière des œuvres de Picasso qu’Unitrio a sélectionnées : il lui permet de lire une toile tout en étant guidé par les moments musicaux proposés par le groupe et de voyager à l'intérieur de la musique tout en regardant une partition picturale, la source originale.

Buste de femme et Femmes d'Alger d'après Delacroix deviennent alors trois versions différentes, chaque compositeur proposant sa propre interprétation de la peinture. L'Acrobate est raconté par Frederic Borey, La nouvelle ronde de la jeunesse par Alain Tissot et Massacre en Corée par Damien Argentieri. Le livret reprend évidemment les reproductions des peintures, pour accompagner l’écoute.

Unitrio espère que cet album emmènera le public quelque part où il ne sera peut-être pas allé, un endroit où son imagination, celle du trio et qui sait, peut-être même celle de Pablo Picasso, se rencontreront. Bonne écoute et bon voyage.

Damien Argentieri (orgue Hammond)

Frederic Borey (saxophone ténor)

Alain Tissot (batterie)