Jazz Culture : une interview de John Coltrane

Parution du livre “Coltrane Conversation” de Frank Kofski aux éditions Lenka Lente. New York, 1966. Alors qu'il passe deux semaines à New York afin de recueillir les témoignages de musiciens de jazz en train de "transformer le genre", l'écrivain et journaliste Frank Kofsky (1935-1997) finit par rencontrer son idole, John Coltrane. Cette longue conversation, ici traduite en français par Patricia Miquel, fera l'un des chapitres de la somme qu'il publia en 1971, “Black Nationalism and the Revolution in Music” que Pathfinder Press rééditera plus tard sous le titre “John Coltrane and the Jazz Revolution of the 1960s”.

à lire aussi article Jazz Culture : le nouveau mural John Coltrane