Jazz Culture : un parc pour Betty Carter

La propriété, située en face de la Brooklyn Academy of Music (BAM), abritait autrefois de petits bâtiments résidentiels et commerciaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui ont été délabrés et abandonnés à la fin des années 1970.

Au début des années 1980, la Ville a pris possession du terrain pour une rénovation urbaine. La surface triangulaire a été gérée par le Housing Preservation and Development (HPD), qui a ensuite chargé l'architecte paysagiste Lee Weintraub de concevoir un espace public jusqu’ici nommé BAM Park. Ouvert en 1984, le parc a accueilli des concerts de la Brooklyn Music School où Betty Carter a pris des leçons de violoncelle et qu’elle a toujours soutenu.

