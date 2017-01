Jazz Culture : Thomas de Pourquery en 2 films

Supersonic - A Tribute to Sun Râ :

Le 6 avril 2012, lors du festival Banlieues Bleues, dans la salle Pablo Neruda de Bobigny, Rémi Vinet filme le tout premier concert du SUPERSONIC, hommage à Sun Râ. Depuis lors, ce spectacle est devenu culte, et le disque éponyme a obtenu une Victoire du Jazz. Dans ce film, Rémi Vinet sublime l’énergie débordante du SUPERSONIC. Il recueille aussi les improvisations et les confidences de Thomas de Pourquery évoquant Sun Râ.

Le son de la joie est illumination. Son image aussi.

Chauve Power - Andy Emler et Thomas de Pourquery

“Thomas de Pourquery et Andy Emler n’ont jamais enregistré leur duo et ne répètent jamais avant un concert. Pour improviser, rester libres. En 2014, ils m’offrent pourtant de filmer une séance de travail exceptionnelle et inédite, suivie d’un concert programmé au festival Banlieues Bleues.” Rémi Vinet filme deux virtuoses chauves de la scène jazz contemporaine à l’ouvrage, dans une intimité de la création musicale qui nous décille les oreilles.

