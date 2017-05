Jazz Culture : Thelonious Monk, Abécédaire, AB C-Book de Jacques Ponzio

Je n’ai jamais rêvé. J’aimerais bien, mais comment faire ? / I never have dreamed. I would like to, but how ?

Recueil de citations retranscrites par des musiciens (Steve Lacy, Sahib Shihab, Henri Renaud) ou des journalistes (Leonard Feather, Ira Gitler, Val Wilmer…), cet "Abécédaire Thelonious Monk" perce au gré de plus d'une centaine d’entrées un peu du mystère – deux des surnoms du pianiste ne furent-ils pas le Sphinx du Jazz et The Enigma ? – qui entoure encore l’un des plus extravagants musiciens que le jazz ait connus.

Pianiste, écrivain et animateur du blog Amusements philologiques, Jacques Ponzio a découvert Thelonious Monk à la fin des années 1960. Avec François Postif, il cosigna en 1995 Blue Monk, portrait de Thelonious aux éditions Actes Sud. Plus récemment, il explorait ses abondantes archives pour composer cet étonnant Thelonious Monk à la lettre afin que l’on ne puisse plus jamais entendre dire : « Listen, I hear about this felonious guy ».