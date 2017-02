Jazz Culture : Spring Tour Live ! des Voice Messengers

« Spring Tour Live ! » est DVD présentant un concert complet des Voice Messengers, le groupe vocal français phare des années 2000, au coeur de leur dernière tournée de printemps ! Gorgés de swing, d’enthousiasme et d’énergie communicative, les huit chanteurs et leur section rythmique, tout en finesse et en complicité, font communier le public tour à tour avec le l’esprit des big-bands de jazz classiques et avec les subtilités de la langue française.

Considérés de longue date comme les successeurs légitimes des Double-Six auxquels ils rendent ici un hommage appuyé à travers un Mimi Medley savoureux, les Voice Messengers confirment brillamment sur scène la reconnaissance que leur avait offerte l’Académie du jazz lors de la sortie de leur album "Lumières d’Automne", en leur remettant le prestigieux Prix du Jazz Vocal (2008)