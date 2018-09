Jazz Culture : "Soul, R'n'B Funk Photographies 1972-82" de Bruce W. Talamon

Bruce W. Talamon n’a rien manqué de l’âge d’or de la funk, du R&B et de la soul. Tout au long des années 1970 et 1980, ce gamin noir de L.A., qui se destinait au départ à une carrière d’avocat, s’est retrouvé dans le sillage des légendes de son temps, profitant d’un accès illimité au cœur même de la scène musicale.

La première grosse opportunité se présenta à lui lorsqu’il fut engagé comme photographe par The Soul Newspaper à Los Angeles au début des années 1970, au moment où la scène funk, soul et R&B devient visible du grand public. Il photographia ainsi les plus grands du milieu, sur scène, en studio ou dans des poses plus conventionnelles, et immortalisa une époque connue pour son glamour, ses fringues super cool et sa totale dévotion au groove.

Réalisée à partir de l’Édition collector de Taschen et comportant près de 300 photos prises entre 1972 et 1982, cette anthologie présente pour la première fois en détail les très riches archives de Bruce Talamon. Que vous soyez un fervent amateur ou un novice en matière de soul, ce recueil insuffle l’esprit contagieux de cette époque exubérante. Dévoilant les images de légendes comme Earth, Wind & Fire, Marvin Gaye, Diana Ross, Funkadelic, Al Green, Gil Scott-Heron, James Brown, Barry White, Rick James, Aretha Franklin, les Jackson Five, Donna Summer ou Chaka Khan, le livre présente aussi une série de rares photos prises dans les studios de « Soul Train » pendant le tournage de la mythique émission de télé américaine. Let’s groove !