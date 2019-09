Jazz Culture : Soul Bag n°236 pour le dernier trimestre de l’année

En avril dernier, paraissait le numéro anniversaire des 50 ans de Soul Bag, le magazine du Blues et de la Soul, né en 1968.

à lire aussi article Jazz Culture : les 50 ans du magazine Soul Bag

Le nouveau numéro fait sa Une sur le retour du chanteur soul Raphael Saadiq et présente au sommaire, un portfolio consacré aux 50 bougies des tournées du Chicago Blues Festival.

L’intérêt des Européens pour le blues doit beaucoup aux tournées de l’American Folk Blues Festival des années 1960, nul ne le conteste. Celles du Chicago Blues Festival prirent quasiment le relais en 1970, plus modestes certes, mais plus faciles à gérer, elles entretinrent la flamme et sensibilisèrent des générations d’amateurs et de musiciens grâce à leur régularité et leur authenticité. Plongée en images à l’occasion du cinquantième anniversaire avec des photos d’archives signées Jean-Pierre Tahmazian, Jacques Périn et Brigitte Charvolin.

(extrait du communiqué de presse)

à lire aussi article Jazz Culture : parution du deuxième numéro de la nouvelle formule du magazine Soul Bag