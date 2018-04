Jazz Culture : "Sonate pour Roos" de Boudwijn Kool

Synopsis. Roos rejoint la Norvège tous les ans afin de rendre visite à son jeune frère et sa mère pianiste. Entre les deux femmes, d’anciennes tensions enfouies empêchent toute communication. Cette année, Roos souhaite pourtant partager une nouvelle essentielle.

Les deux maternités de Louise.La mère de Roos, a grandi sous pression. Enfant prodige, elle devait répéter plusieurs heures par jour ses partitions de piano. Sa propre mère ne lui a jamais donné beaucoup d’amour. Il y a comme un trou dans la maternité de Louise. Jeune femme, elle déployait toute son énergie à jouer du piano, aux répétitions et à donner des concerts à travers le monde. Elle a beaucoup manqué à Roos… Bengt, son jeune frère, a grandi avec une Louise plus âgée, plus mature et qui avait abandonné le piano. Leur relation est très différente. (extrait d'entretien avec Boudewijn Koole)

Boudewijn Koole

Boudewijn Koole est né en 1965 à Leyde aux Pays-Bas. Après des études de design à l’Université de Delft, il se consacre à la réalisation de films documentaires. Son premier long-métrage de fiction "Little Bird" est distribué dans une vingtaine de pays et remporte une trentaine de prix internationaux dont le Prix du meilleur premier film à la Berlinale et le Prix découvertedel’European Film Academy en 2012. Il représente les Pays-Bas pour l’Oscar du Meilleur film étranger. Son second long-métrage "Beyond Sleep" est présenté en ouverture du Festival de Rotterdam en 2016. Le film remporte par ailleurs le Prix du meilleur réalisateur au Nederlands Film Festival d’Utrecht. Son troisième long-métrage "Sonate pour Roos" est présenté au Festival de Toronto puis en compétition au Festival de cinéma européen des Arcs.

Réalisé par Boudewijn Koole

Scénario par Jolein Laarman

Avec Rifka Lodeizen (Roos)

Elsie de Brauw (Louise)

Marcus Hanssen (Bengt)

Jakob Oftebro (Johnny)

