Jazz Culture : SiciIy Jass - The World's First Man in Jazz

"Sicily Jass - The World's First Man in Jazz" de Michele Cinque, raconte l'histoire humaine et le rôle problématique de Nick La Rocca dans l' histoire du jazz.

Sicilien né à la Nouvelle-Orléans en 1889, La Rocca, avec son Original Dixieland Jazz Band, enregistre en 1917 le premier disque de l' histoire du jazz, "Livery Stable Blues". Le disque se vendra à plus d'un million d' exemplaires, et l'Original Dixieland Jazz Band en quelques semaines deviendra le groupe de jazz le mieux payé dans le monde. Leurs chansons de Tiger Rag à Clarinet Marmalade influenceront les plus grands musiciens de jazz noirs, y compris Louis Armstrong.

Le film, entre la fiction et le cinéma réalité, entre la Sicile intemporelle et la Nouvelle-Orléans aujourd'hui et d'hier, se concentre sur la figure de Nick La Rocca. Trompettiste autodidacte (et entrepreneur en bâtiment), maladroit, le blanc de la musique noire par excellence, son caractère ombrageux le conduira du plus grand succès à un triste déclin.

Sur le rythme effréné du Jazz Dixieland, la bande originale d'un quintet fantomatique jazz sicilien, la musique de rue de la Nouvelle-Orléans, "Sicily Jass - The World's First Man in Jazz" est un voyage introspectif narré par la voix, le geste et les marionnettes de Mimmo Cuticchio.

L'avis des critiques de jazz et des historiens et des documents d'archives traitées avec les techniques graphiques les plus modernes ponctuent le récit et nous font revivre l'époque du succès du groupe. La voix de Nick La Rocca dans une interview inédite et l'intimité du témoignage de son fils Jimmy amènent à découvrir enfin pourquoi La Rocca et son groupe sont souvent oubliés dans l'histoire du jazz.