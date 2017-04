Jazz Culture : Si tu vois ma mère de Marc Villard

"Si tu vois ma mère" de Marc Villard qui paraît chez CohenAndCohen, est le huitième opus de la collection Bande à Part, qui regroupe de courts textes ou des recueils de nouvelles sur toutes les formes d’art.

Dans les rues de l’Amérique, le jazz souffle la vie. La mort aussi, camouflée sur une terre sans pardon. Des polaroids surgissent : Miles Davis plante sa Lamborghini à New York, une gamine de race blanche traverse les émeutes de South Central, Billie Holyday s’éteint à Harlem, cernée par les rapaces, Monk pianote dans sa tête au cours d’un cambriolage, Chet Baker cède une trompette au fils d’un garagiste italien, Rosa Parks ne sait pas qu’un futur grand du jazz est assis dans son bus et Pepper fout la merde dès son retour à Los Angeles.

Les 16 nouvelles rassemblées dans ce volume dressent le décor fictionnel d’une musique qui troue la tête à bon nombre de fidèles dans le monde. Ce regard porté sur l’univers du jazz reste noir mais l’empathie affleure. Et ce regard nous dit que les musiciens auront toujours raison.

Marc Villard, né à Versailles, a collaboré au Monde de la musique et à Jazzman. Il a écrit de nombreux romans et nouvelles noirs qui s'inspirent de la musique : "La Guitare de Bo Didley" (Rivages), "Sharon Tate ne verra pas Altamont" (CohenAndCohen), "Harmonicas et chiens fous" (CohenAndCohen). Il a été cité par le Magazine Littéraire parmi les cinquante auteurs de polars « qui comptent le plus au monde ».