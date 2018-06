Jazz Culture : Sfumato Live in Marciac - Emile Parisien

Le concert du 08 août 2017 à Marciac du quintet Sfumato de Emile Parisien a été enregistré et filmé pour ACT “Sfumato live in Marciac”. Le trompettiste Wynton Marsalis, le légendaire Michel Portal et le partenaire de longue date, l’accordéoniste Vincent Peirani étaient aussi sur scène ce jour-là.

On peut dire que l’année 2017 a été celle d’Emile Parisien !. Aucun autre musicien de jazz n’a autant reçu de récompenses en France et ailleurs. Très peu d’artistes de jazz européens sont autant apparus dans les grands festivals de jazz et salles de concert.

Emile Parisien (soprano saxophone)

Joachim Kühn (piano)

Manu Codjia (guitare)

Simon Tailleu (contrebasse)

Mário Costa (batterie)

Invités :

Wynton Marsalis (trompette)

Vincent Peirani (accordéon)

Michel Portal (clarinette)

à lire article Jazz Culture : Emile Parisien et Vincent Peirani en 2 films

en savoir plus émission Open jazz Jazz sous les Pommiers à Coutances, concert en direct, Émile Parisien et ses amis

en savoir plus émission Open jazz Émile Parisien embauche Joachim Kühn

en savoir plus émission Open jazz Émile Parisien à l'heure du snack

en savoir plus émission Jazz Club Emile Parisien Quartet au Triton