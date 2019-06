Jazz Culture (semaine du 17 au 21 juin 2019) : Lire en jazz

De la naissance de l’orchestre jazz à la Nouvelle Orléans, à l’évocation singulière de chacun des instruments les plus emblématiques du jazz, sans oublier le lien congénital qui lie l’instrumentiste à son outil d’expression, découvrez une série de textes littéraires d’auteurs connus et méconnus lus par « les voix beat » ; dix personnalités, dix voix qui font l’instrument.

Texte 1

Lecture : Jean-Michel Martial

Extrait du Livre de Duke

Texte inédit de Rosemonde Cathala

Texte sur la naissance de l’orchestre de jazz

Musique : Louis Armstrong - West End Blues

Texte 2

Lecture : Capitaine Alexandre

Extrait des Anges de la désolation

Roman de Jack Kerouac

Texte mettant en scène la batterie

Musique : Wynton Marsalis Quintet Featuring Mark O'Connor and Frank Vignola - Sweet Georgia Brown

Texte 3

Lecture : Claude Carrière

Extrait de Dégustation à l'aveugle pour Georges Pludermacher

Texte inédit d’Alain Gerber

Texte sur le rapport liant l’instrument à son interprète

Musique : Thelonious Monk - Summertime, The Man I Love

Art Tatum – Summertime, the Man I Love,

Texte 4

Lecture : François Morel

Extrait de L’écume des jours

Roman de Boris Vian

Texte mettant en scène le célèbre « pianocktail »

Musique : Duke Ellington - Black and Tan Fantasy

Duke Ellington - Loveless Love

Texte 5

Lecture : Marianne Denicourt

Extrait de Les Chants de l’aube de Lady Day

Roman de Danièle Robert aux éd. Le temps qu’il fait

Texte mettant en scène la voix

Musique : Bessie Smith – Nobody Knows When You’re Down and Out

Texte 6

Lecture : Michel Cardoze

Extrait de Nouvelle Valentine

Nouvelle de Jacques Aboucaya aux éd. L’âge d’homme

Texte mettant en scène la contrebasse

Musique : Duke Ellington - Jack the Bear

Texte 7

Lecture : Rosemonde Cathala

Extrait de Be bop

Roman de Christian Gailly aux éd. de Minuit

Texte mettant en scène le saxophone

Musique : John Coltrane - In a Sentimental Mood

Charlie Parker - Now's the time

Texte 8

Lecture : Caroline Loeb

Extrait de Le Black Note aux éd. de Minuit

Roman de Tanguy Viel

Texte mettant en scène la trompette

Musique : Chet Baker - You’d Be So Nice to Come Home Too

Texte 9

Lecture : Alex Dutilh

Extrait de Jazz impro

Roman de Geoff Dyer aux éd. Joëlle Losfeld

Texte sur l’écriture sonore de Duke Ellington

Musique : Duke Ellington - Sunset and the Mocking Bird

Duke Ellington - Lightning Bugs and Frogs

Texte 10

Lecture : Capitaine Alexandre/Rosemonde Cathala

Extrait de Don Quishepp aux éd. Edilivre

Texte de Franck Oflo

Texte free

Musique : Archie Shepp : Hipnosis