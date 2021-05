Jazz Culture : Sébastien Texier & Christophe Marguet - Je suis sur des braises en attendant ton retour

“Je suis sur les braises en attendant ton retour” est un hommage au combat pour la liberté au travers de dix personnalités. Onze créations jazz, signées Sébastien Texier et Christophe Marguet, autour de poèmes de Dominique Sampiero et de dessins de Sylvie Serprix. Parution aux éditions Phonofaune.

Après 25 ans de collaboration, Sébastien Texier et Christophe Marguet fondent ce quartet et réunissent leurs univers respectifs. En 2018, le quartet livre un premier disque chez Cristal Records « For travellers only » salué par les médias. « We celebrate freedom fighters ! » est leur deuxième disque.

Résistance contre le fascisme, lutte pour la liberté, contre l’esclavage, la ségrégation raciale, défense des droits de l’homme, des femmes, combat contre l’asservissement au traveil, pour les peuples premiers, pour la vérité : des actes qui pensent comme des braises. Deux compositeurs, un quartet de jazz, un poète, une dessinatrice rendent un hommage spécial, inédit, croisé, fort, emmêlé à dix personnalités freedom fighters. Illustres hommes et femmes libres pour toujours, ils ont chacun consacré ou donné leur vie pour un idéal, la liberté : CLaudia Andujar, Aimé Césaire, l’inconnue de Tian’anmen, Louis Coquillet, Gisèle Halimi, Rosa Parks, James Baldwin, Sitting Bull, Olympe de Gouge, Simone Adolphine Weil.

Comment raconter et exprimer la force et l’engagement de ces héros ? Musique, poésie, dessins ondulent sans bornes et s'engagent ensemble ici pour se réchauffer tout près de la pensée, de l’histoire, de l’énergie de ces combattants, et pour se rappeler que la liberté est pour tous, naturelle et sacrée. Voici un assemblage inédit de compositions originales d’un jazz déterminé, d’actes poétiques et de portraits dessinés pour tenter d’évoquer ces combattants. Voici un hommage à ces personnalités fortes, des résistants qui se sont engagés contre toute forme d’obscurantisme, de discrimination, d’exclusion et d’injustice. Face à notre époque contemporaine agitée et perturbée, il a semblé plus que nécessaire pour les auteurs de garder en mémoire leur engagement qui est un exemple pour nous tous.

(extrait du communiqué de presse)

Sébastien Texier (saxophone alto, clarinette)

Christophe Marguet (batterie)

Manu Codjia (guitare électrique)

François Thuillier (tuba)

Poèmes et textes de Dominique Sampiero

Dessins de Sylvie Serprix