Jazz Culture : Saxophone Colossus Featuring Sonny Rollins

Robert Mugge, réalisateur de ce portrait du colosse du ténor, entreprit ce film en 1986, accompagnant le couple Sonny et Lucille Rollins à Tokyo lors de la première de son concerto. Puis au Parc de sculptures Opus 40 de Saugerties près de Woodstock, concert au cours duquel Rollins chuta d’une falaise, se foula une cheville mais continua de jouer comme si de rien n’était ! La bande-son de "G-Man", déclarée meilleur album jazz par la critique en 1987, a été incluse ainsi que des interviews de Sonny et Lucille Rollins, Heikki Sarmanto, Ira Gitler, Gary Giddins et Francis Davis.

"Saxophone Colossus", qui tire son titre du célèbre album de 1952 de Sonny Rollins, commence avec le musicien qui parle de la façon dont il se prépare pour un concert; bien que ce ne soit pas exactement par la «méditation», il laisse tomber ce mot, et le film de Mugge est une méditation prolongée sur les contributions d'un homme à la musique.

Ce DVD est un portrait de 101 minutes du grand jazzman Sonny Rollins avec une performance dans le nord de l'État de New York et une première orchestrale mondiale à Tokyo, au Japon, paru en 1986.

