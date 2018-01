Jazz Culture : Rires de Jazz - Sylvie Chalaye et Pierre Letessier

Deux universitaires, spécialistes de l’art du spectacle, Sylvie Chalaye et Pierre Letessier, nous emmènent pour un voyage singulier avec le livre “Rires de Jazz” .

Partant du blackface et des rires ambivalents qu’il suscite, ce livre veut analyser les différentes formes et significations des rires qui traversent le jazz et travaillent en profondeur les esthétiques jazz. Que signifient ces éclats sonores quand ils sont intégrés à la performance musicale comme chez Ella Fitzgerald ? Qu’en est-il du geste comique des jazzmen qui jouent leur jazz dans un éclat de rire, tels Louis Armstrong, Fats Waller, Dizzy Gillespie, Cab Calloway ou Henri Salvador ? En quoi les corps musicaux des acteurs burlesques que sont le clown Chocolat, Jerry Lewis ou Louis de Funès, produisent-ils une mécanique humoristique particulière en vibrant au rythme de la danse ? Pourquoi a-t-on si souvent comparé le jazzman à un clown ? Dans quelle mesure ces corps-jazz qui provoquent les rires, comme le fit si bien Joséphine Baker, jouent-ils à déconstruire les normes sociales et musicales ? Et pourquoi les artistes et critiques du bop ont-ils rejeté les rires ?

Autant de questions qui permettent de cerner les enjeux complexes, esthétiques mais aussi éthiques, philosophiques, anthropologiques et politiques de ces rires de jazz, et à travers eux du jazz et des esthétiques jazz.