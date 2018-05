Jazz Culture : Raphaël Faÿs - Petit spiritualité de la guitare

Raphaël Faÿs raconte comment il a été marqué par la figure de Django Reinhardt, puis par le flamenco et ce qui, au-delà des frontières de l’Espagne et de l’Europe de l’Est, est commun à l’esprit des communautés gitanes, manouches européens et hispano-andalouse. Il voit sa vie de musicien comme une mission faite de don de soi, d’exigence, de générosité. Sa foi conforte sa vocation de musicien, né pour donner aux autres, par sa musique, accès à l’indéfinissable, à plus grand que soi. Pour lui, la guitare, instrument populaire par excellence, peut transcender tous les sentiments, toutes les violences, et permet d’entrer dans une œuvre qui élève les gens. Le livre d’un artiste hypersensible, sincère et touchant : “Petite spiritualité de la guitare” paraît chez Bayard/Spiritualité.

Raphaël Faÿs est l’un des grands guitaristes de jazz manouche et de flamenco. Né dans la communauté des gens du voyage sédentarisée en banlieue parisienne, son père, guitariste de jazz, l’a initié dès sa petite enfance à cet instrument. Aujourd’hui, il revisite le répertoire de son maître Django Reinhardt et est reconnu comme l'héritier surdoué de cette tradition. En plus du jazz, il a étudié pendant des années la guitare classique puis le flamenco. Il compose et se produit en concerts en revendiquant la maîtrise de ces différents styles.