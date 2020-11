Jazz Culture : Qwest TV fête les 40 ans d’Ibrahim Maalouf

La production originale de Qwest TV célèbre la créativité sans limite et les “40 mélodies” d'Ibrahim Maalouf.

La musique ne peut pas être confinée. C'est le message que le compositeur de jazz et multi-instrumentiste Ibrahim Maalouf transmet dans l'une de ses premières grandes performances cette année, une performance somptueusement tournée aux Arènes de Nîmes, un amphithéâtre de l'époque romaine. L'expérience vidéo est un original de Qwest TV, seulement le troisième dans l'histoire de Qwest, qui capture parfaitement la dévotion du service de vidéo en continu pour la grande musique qui dépasse les frontières et les genres.

"Cette période a été un défi pour les musiciens, pour les amateurs de musique, pour nous tous. Nous avons plus que jamais besoin des conseils et du réconfort de la musique", explique Reza Ackbaraly, co-fondateur et PDG de Qwest TV. "Pourtant, les défis nous ont poussés vers une plus grande créativité et nous ont permis de travailler avec des artistes innovants comme Ibrahim de manière merveilleusement nouvelle. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer ensemble à ce concert unique".

En exclusivité pour Qwest TV, cet Original, Ibrahim Maalouf - Quelques mélodies à l'Amphithéâtre de Nîmes, débutera le 5 novembre 2020 à 21h via la plateforme SVOD du service dans le monde entier et ses chaînes linéaires en direct (disponibles sur Samsung TV+ et Huawei en Europe), la veille de la sortie du dernier album de Maalouf, 40 Melodies, une série de morceaux pour marquer son 40e anniversaire.

"Nous n'avons fait que deux Qwest TV Originals avant ce travail avec Ibrahim", explique M. Ackbaraly. "Tous deux célèbrent le co-fondateur de Qwest TV, Quincy Jones. L'un présente le 85e anniversaire de Jones au Festival de jazz de Montreux en 2018 et le second un concert de gala à Paris en son honneur. Nous sommes inspirés par l'idée d'offrir à nos téléspectateurs davantage d'expériences comme celle-ci, surtout à une époque où les autres événements musicaux sont limités". (Les téléspectateurs intéressés peuvent les découvrir gratuitement sur la plateforme SVOD de Qwest TV).

Les limites du verrouillage ont inspiré le format de l'Original. Le lieu devait être à l'extérieur. Il n'y aurait pas de foule enthousiaste, mais un petit collectif de musiciens, qui déverserait tout dans leur performance. Nous avons décidé de faire un concert "sans confinement", dit Maalouf, "un peu comme les gens qui font des concerts sans confinement".

Bien qu'aucun public n'ait été présent, Maalouf remplit l'espace - l'un des amphithéâtres les plus étonnants et les mieux conservés d'Europe, qui accueille régulièrement 24 000 spectateurs - avec sa musique très variée. S'inspirant de ses racines libanaises, tout en incorporant inlassablement des sonorités de globe-trotter, des idiomes du jazz et des accroches pop, Maalouf s'est forgé une réputation d'artiste de premier plan, qui a fait salle comble dans les principales salles européennes et américaines, et de compositeur de films. Au sommet de sa forme pour ce concert de Qwest TV, il fait vibrer la grande salle avec la vie.

"Les Arènes de Nîmes sont énormes", raconte Ibrahim Maalouf. "Pourtant, le vide créé par l'absence de public, étrangement et paradoxalement, a rempli l'espace." La musique a aidé à résoudre ce paradoxe, en passant par des ambiances, des instruments et des décors visuels variés. Certains moments sont contemplatifs, avec une forte charge émotionnelle sur les lignes de trompette tourbillonnantes de Ibrahim Maalouf. D'autres sont vastes et festifs, avec un orchestre d'étudiants socialement distants qui complètent les compositions audacieuses de Ibrahim Maalouf.

"Nous voulions transmettre toutes les couleurs et les énergies de cet artiste remarquable et de son œuvre", déclare M. Ackbaraly. "Il refuse de se limiter à un seul style ou à une seule approche, et c'est de la même manière que nous, à Qwest TV, nous vivons la musique du monde, comme une force de changement et d'inspiration qui va au-delà d'un seul genre ou son".

