Jazz Culture : “Prochain arrêt le Bronx et autres pièces” de Sonia Sanchez

Ce recueil de pièces, dont la période d’écriture s’étend des années 1960 à aujourd’hui, témoigne de la vivacité de l’engagement politique et esthétique de Sonia Sanchez. Ces œuvres déploient la violence de la répression policière, l’importance du rôle joué par les femmes noires au sein des mouvements militants, et embrassent le destin tragique des grandes chanteuses de blues. Son écriture chorale fait s’élever une langue dressée contre la culture dominante, où résonnent des oralités populaires et des rythmes musicaux. Les pièces sont suivies de brefs essais sur le théâtre et la poésie.

Ce recueil, qui vient de paraître chez L’Arche, est composé des textes suivants, traduits par Sika Fakambi :

- Prochain arrêt le Bronx

- Sister Son/ji

- La Dame de pique

- Malcom/Man n’est plus de ce monde

- Uh huh ; et vous appelez ça liberté ?

- Je suis noire quand je chante, sinon je suis blue