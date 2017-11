Jazz Culture : Prix Jazz en Velay de la nouvelle solidaire 2017

L'année dernière, c'était Jean-Noël Vuidart pour sa nouvelle "Une vie en boucle ", illustré par Jean-François Loué (deux musiciens !) qui avait remporté le prix de la 4ème édition.

Ils étaient 61 participants, de 15 à 77 ans, 31 hommes et 30 femmes.

Ils venaient de 30 départements représentant la France hexagonale : de l’Orne aux Pyrénées Atlantiques, des Côtes d’Armor au Bas-Rhin, etc.

Certains venaient même de Suisse, de Belgique et d’Espagne.

Ils avaient une mission précise : écrire le jazz.

Cette nouvelle est solidaire car les petits bénéfices réalisés sur les ventes ont permis à l’association Jazz en Velay d’inviter 5 personnes n’ayant pas l’habitude ou les moyens, d’assister au concert de Nefertiti quartet au théâtre du Puy-en-Velay.

Cette année, c'est "Orphée seul dans la foule " de Emmanuel Roche illustré par Alice Marchetti, qui a remporté le prix.

Chaque année, le bénéfice des ventes (on peut commander plusieurs exemplaires à la fois), permet d'aider une association qui se consacre à aider des personnes en difficulté et leur permet d'accéder aux concerts programmés par Jazz en Velay.

