Jazz Culture : Prix de la nouvelle littéraire Jazz en Velay 2018

L'année dernière, c'est Emmanuel Roche, pour sa nouvelle "Orphée seul dans la foule", illustrée par Alice Marchetti qui avait remporté le prix de la 5ème édition.

Le concours 2018 de Jazz en Velay a tenté 43 participant(e)s qui ont répondu à la proposition d’écrire une nouvelle, dont le thème, invariable depuis 5 ans, est, comme il se doit, ” le jazz” ! La proportion d’hommes et de femmes est sensiblement voisine : 19 hommes et 24 femmes ont proposé des textes aux titres évocateurs : Le démon du jazz, Petite fleur ou Satchmo ah Pasadena…

Les année de naissance des candidats allaient des années 1940 aux années 2000. La plus jeune participante avait 16 ans. 33 départements de l’ Hexagone étaient représentés, plus de lointains voisins de Vancouver et de Pologne….

