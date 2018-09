Jazz Culture : Premier Cocojazz à Gaillac

Pour le lancement du premier Cocojazz à Gaillac dans le Tarn, le film “Thelonious Monk - Straight No Chaser” de Charlotte Zwerin sera projeté jeudi 20 septembre à 19h, dans le cadre du Ciné Apéro Concert à l’Imagin’Cinéma de Gaillac.

Le festival Coco Jazz est né dans la cocotte d’un petit groupe d’initiés gaillacois, férus de jazz et de musiques improvisées. Avec élan, enthousiasme, détermination et pétillants ils ont mijoté tout l’hiver la première édition qui se déroulera les 20, 21 et 22 septembre 2018.

CocoJazz revendique fièrement son ancrage gaillacois (le Coq étant le symbole de la Ville) mais aussi son admiration à la musique de Charlie Parker et à sa célèbre composition Koko, dont le festival tire son nom.

Pour cette première édition, un axe fort sera consacré à l’oeuvre de Thelonious Monk, à travers le documentaire référence de Charlotte Zwerin et une conférence. Coco Jazz Festival propose ainsi une savoureuse cuisine en associant le jazz au cinéma, à la photographie, mais aussi en proposant des débats, des rencontres, des interventions dans les classes afin de savourer pleinement cette musique métissée et populaire, pour petits et grands.