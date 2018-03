Jazz Culture : Pat Metheny - Ludovic Florin

L'universitaire et musicologue Ludovic Florin nous fait découvrir le guitariste Pat Metheny dans son livre éponyme “Pat Metheny” aux édition Le Layeur.

Véritable électron libre, Pat Metheny a fait son apparition sur la scène jazz internationale en 1974 en tant que membre du groupe du vibraphoniste Gary Burton. Il a depuis collaboré avec des musiciens aussi célèbres que Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Jim Hall ou David Bowie. Ce musicien aux talents variés a aussi largement contribué aux développements technologiques de la guitare en impulsant la construction de modèles atypiques.

Il est à l'origine de la fameuse guitare devenue machine : l'orchestrion. Depuis maintenant quatre décennies, Pat Metheny passe sa vie en tournée, effectuant en moyenne 150 à 200 concerts par an pour le plus grand plaisir d'un public fidèle et de plus en plus nombreux. Il est aujourd'hui l'un des musiciens les plus influents de l'histoire de la musique moderne et sa démarche est celle d'un artiste polymorphe abordant tous les idiomes et s'évertuant à envisager la musique comme un tout bien au-delà des styles.

L’ouvrage de Ludovic Florin est porté par un grand entretien avec Pat Metheny, les témoignages de Gil Goldstein, Steve Swallow, Steve Rodby, et illustré de photographies inédites issues de la collection personnelle de Pat Metheny. Les textes ont été validés par le guitariste, faisant de ce livre une référence indispensable.

