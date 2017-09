Jazz Culture : Pascal Kober - Abécédaire amoureux du jazz

Le photographe et journaliste Pascal Kober a publié aux éditions Snoek un “Abécédaire amoureux du jazz”, vous fait découvrir le jazz par des angles insolites. Sous les feux des projecteurs ou dans l'intimité d'une loge, dans les salles de répétition ou au cœur des grandes tournées internationales, les photos (couleur et noir et blanc) sont accompagnées de grandes et de petites histoires, sur les coulisses du jazz et l’envers d’un décor.

Tendresse pour la note bleue, émotion et complicité, marquent ces tranches de vie commentées, ces lettres, ces mots et ces visages, en dessinant un abécédaire tout en humanité, dans une proximité inhabituelle avec les musiciens. Ici, ni analyse musicale, ni textes réservés aux spécialistes, place au plaisir de la rencontre en images. Pour ceux qui aiment le jazz comme pour ceux qui pensent...ne pas l'aimer, un concentré de petits bonheurs.

Une exposition photo a aussi été consacré à cet abécédaire au Musée de l’Ancien Évêché à Grenoble.