Jazz Culture : The Party - Henry Mancini

Après l’énorme succès de “La panthère rose” et “Quand l’inspecteur s’emmêle”. “The Party” était le troisième opus hilarant d’une collaboration en trio entre Peter Sellers, le réalisateur Blake Edwards et le compositeur Henry Mancini. Peter Sellers joue l'acteur indien Hrundi V. Bakshi, au côté de la belle Claudine Longet, qui fait ici une de ses rares apparitions au cinéma. Le film comique est illustré par une des plus célèbres musiques jamais réalisées par Henry Mancini.

Les morceaux sont très groovy, comportant quelques pièces avec des choeurs, ainsi que du sitar, de la guitare et des rugissements de cuivres. La musique est interprétée par un superbe groupe de jazzmen de Los Angeles : Shelly Manne, Pias Johnson, Jimmy Rowles et Jack Sheldon se retrouvent dans le casting.

